Jovem morre baleado na Praia Azul, em Americana

Um jovem de 20 anos morreu após ser baleado na noite desta quarta-feira (3). O crime ocorreu na Praia Azul, em Americana, e é o primeiro homicídio registrado na cidade em 2024. A vítima foi identificada como Luiz Henrique Fragoso de Araújo.

O homicídio ocorreu por volta de 19h30. Policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência na Avenida Doutor José Barreto Pinto, no Parque Dom Pedro II, bairro na região da Praia Azul.

No local, os policiais encontraram o jovem no chão, com uma marca de tiro nas costas.

A vítima estaria na frente de sua casa, quando o atirador se aproximou e fez os disparos.

O rapaz foi atendido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência do caso, Luiz Henrique teria vindo de Pernambuco, onde estaria supostamente envolvido com o tráfico de drogas.

O boletim, entretanto, não traz informações nem relatos de testemunhas sobre o suspeito dos disparos.

O IC (Instituto de Criminalística) foi acionado para os trabalhos de perícia técnica. O caso será investigado pela Polícia Civil de Americana.