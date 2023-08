Kerolyne Calisto Morais estava em uma moto elétrica quando foi atingida pelo ônibus - Foto: Reprodução

Uma jovem de 19 anos morreu em um acidente de trânsito na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, nesta quarta-feira (16). Ela foi identificada como Kerolyne Calisto Moraes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Kerolyne seguia em uma moto elétrica pela avenida, no sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), quando foi atingida por um ônibus da Sou Americana, do transporte público municipal, próximo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Ela chegou a ser socorrida passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O motorista do ônibus declarou à polícia que estava no pare de uma esquina para acessar a Avenida Nossa Senhora de Fátima e que devido ao tamanho da moto elétrica e também ao ponto cego do veículo, não viu Karolyne na via. Na sequência, houve a colisão.

A jovem era moradora do Mollon IV, em Santa Bárbara e está sendo velada nesta quinta-feira (17), no Cemitério Parque dos Lírios, no município barbarense. O sepultamento ocorrerá às 17h, no mesmo local.