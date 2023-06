Jovem é preso por violência doméstica após agredir a namorada em Americana

Além das agressões, ele também ameaçou a companheira, com quem tem uma filha, de morte usando uma barra de ferro

Após uma discussão que começou na festa do Peão de Americana, no domingo (18), um jovem de 24 anos acabou preso por violência doméstica. A ocorrência foi atendida por Guardas Municipais nesta segunda-feira (19) e registrado na delegacia de Americana.

De acordo com relatos da vítima, de 23 anos, em boletim de ocorrência, ela e seu companheiro foram a Festa do Peão no domingo, quando houve uma briga entre os dois. Mais tarde, ao retornarem ao imóvel, na Cidade Jardim, a discussão continuou e o jovem deu chutes em sua perna, na madrugada de segunda-feira (19).

Houve uma breve pausa na briga e depois, às 13h, o agressor retornou e mais uma vez a agrediu, pegando em seu pescoço. Para se defender, ela revidou. Por volta de 18h, ainda de acordo com a vítima, o companheiro pegou uma barra de ferro, disse que mataria todo mundo, quebraria o carro e deixou a residência em seguida.

A mulher então chamou a Gama (Guarda Municipal de Americana) e relatou o ocorrido, afirmando que está com o agressor há três anos e que juntos possuem uma filha, também de três anos. Por medo do companheiro cumprir a ameaça de morte, ela resolveu chamar os patrulheiros.

A vítima recebeu atendimento no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana e depois foi conduzida à delegacia do município. Ela pediu medida protetiva de urgência. Já o seu companheiro foi encontrado na casa do padrasto e levado também à unidade de Polícia Civil. O delegado responsável decidiu pela prisão em flagrante por violência doméstica e ameaça.