Jovem é preso por tráfico em Americana no dia do seu aniversário

Um jovem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (16), dia do seu aniversário, no Jardim dos Lírios, em Americana. Ele estava com 424 unidades de entorpecentes entre crack, cocaína e maconha.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 1h30 os guardas faziam patrulhamento pelo bairro quando viram um jovem que, ao notar a presença da viatura, correu para dentro de um imóvel na Rua do Azulão.

O suspeito foi alcançado e em seu bolso estavam 25 porções de maconha. Dentro da casa foram encontradas mais 139 porções de crack, 14 de cocaína e 246 porções de maconha, além de R$ 1.518.em notas diversas.

Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e no plantão policial de Americana o delegado plantonista ratificou a prisão.