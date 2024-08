Jovem é preso por tráfico em Americana após ser pego com 225 porções de cocaína

Antes de ser pego, jovem tentou fugir de moto pelas ruas do Jardim Brasília, mas foi alcançado pela PM

Policiais apreenderam 225 microtubos de cocaína - Foto: Divulgação_10º Baep

Um jovem de 23 anos foi preso na noite de domingo (4), após ser pego com porções de cocaína na região do Jardim Brasília, em Americana. Antes da prisão, o suspeito tentou fugir de moto por ruas do bairro, mas foi alcançado pela Polícia Militar.

Segundo informações do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), os militares faziam patrulhamento pelo bairro Jardim Brasília quando, por volta de 19h, viram duas pessoas em uma CG Honda. Ainda segundo os policiais, o suspeito aparentou nervosismo ao ver a viatura e aumentou a velocidade.

Os militares deram sinais sonoros e luminosos de parada, mas não foram obedecidos pelo motociclista, que seguiu em alta velocidade por diversas ruas do bairro, inclusive trafegando na contramão de direção e passando por diversos semáforos no vermelho.

Os PMs seguiram na perseguição até quem na Rua Albina Basseto, o motociclista parou o veículo e os dois ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e detidos.

Durante a revista, os policiais encontraram 225 microtubos de cocaína que estavam no bolso do motociclista. Eles foram levados à delegacia de Americana, onde o jovem de 23 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O outro suspeito não tinha nada de ilícito e foi liberado após o registro da ocorrência.