Jovem é preso por tráfico de drogas no Jardim da Paz, durante ação conjunta da Gama e PM

Foram apreendidos 62 microtubos de cocaína e três porções de maconha - Foto: Divulgação

Um rapaz de 18 anos foi preso nesta terça-feira (24), após ser flagrado no Jardim da Paz com porções de cocaína e maconha em uma ação conjunta da PM (Polícia Militar) e Gama (Guarda Municipal de Americana).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os militares faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 15h30, viram um jovem em atitude suspeita na Rua do Afeto.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O suspeito, ao ver a viatura, saiu correndo em direção a uma praça do bairro onde uma equipe da Gama fazia patrulhamento. Os guardas, ao verem o jovem correndo, foram atrás até que em determinado momento do trajeto, o suspeito pulou um portão, jogou uma jaqueta sobre um alambrado e ao tentar pular outro portão, foi interceptado.

Com ele, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, na jaqueta, foram encontrados 62 microtubos de cocaína e três porções de maconha, além de R$ 80, provenientes da venda de drogas. Ao ser questionado, ele confessou o crime e foi encaminhado ao 4° DP (Distrito Policial), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.