Jovem é preso por agressão e estupro da companheira em Americana

De acordo com relato da vítima, o homem a forçou a fazer sexo sem consentimento e a agrediu durante o ato

Um jovem de 19 anos foi preso acusado de agredir e estuprar a sua companheira de 26 anos na residência do casal, no Antonio Zanaga, em Americana, no domingo (5).

Segundo informações da 1° companhia da PM (Polícia Militar), por volta de 7h30 os militares foram chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço do casal. Ao chegarem ao local encontraram a vítima ferida e o agressor deixando o imóvel.

Em contato com a mulher, ela relatou que o seu companheiro tinha saído de madrugada para usar drogas e voltou totalmente agressivo. Ele a obrigou a fazer sexo sem o seu consentimento. Durante o abuso, a agrediu com socos no rosto e bateu a cabeça dela contra a parede.

Após as agressões, a vítima tentou sair de casa, mas foi impedida pelo companheiro, que afirmou que a mataria se deixasse a residência. Ele também ameaçou raspar o cabelo da mulher e quebrou o celular dela, ainda de acordo com o histórico da ocorrência

O agressor foi indagado sobre o relato e negou as acusações. Dentro da mochila dele havia um cigarro de maconha.

Diante dos fatos, todos foram levados à delegacia de Americana e lá houve a solicitação de exames sexológico, toxicológico e de corpo delito. O agressor foi autuado em flagrante por estupro, violência doméstica, porte de drogas e dano material.