Jovem é preso pelo Baep em Americana com 540 porções de crack e cocaína

Um jovem de 23 anos foi preso por policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), com 540 porções de entorpecentes, entre crack e cocaína, no Parque da Liberdade, em Americana, na noite desta quarta-feira (26).

De acordo com o batalhão, por volta de 20h, os policiais faziam patrulhamento na região quando, na Rua Serra Dourada, viram dois jovens demostrarem nervosismos ao verem a viatura.

Os policiais se aproximaram, momento em que os suspeitos correram em direção opostas e um deles jogou um saco plástico. Um dos policiais pegou a embalagem, enquanto os outros correram a pé atrás do fugitivo, que foi parado na sequência.

Dentro da embalagem estavam 479 porções de crack, 60 microtubos de cocaína e uma porção do mesmo entorpecente. Levado ao plantão policial, o delegado plantonista deu voz de prisão em flagrante ao jovem por tráfico de drogas.