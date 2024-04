Jovem é preso em Americana por financiamento ao tráfico de drogas

Um jovem de 24 anos foi preso em Americana, na madrugada desta quarta-feira (10), suspeito de financiar o tráfico de drogas. Ele estava com extratos de pagamentos e R$ 14 mil em cédulas e moedas.

Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento pelo Jardim São Roque, por volta das 2h30, os guardas municipais viram um Fiat Palio branco trafegando em alta velocidade e com os faróis apagados no cruzamento entre as ruas Santarém e Solimões.

Jovem alegou que o valor era proveniente da sua tabacaria, mas não conseguir comprovar essa ligação – Foto: Gama/Divulgação

A atitude levantou suspeita dos patrulheiros, que abordaram o motorista. Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Entretanto, dentro do veículo foi localizada uma porção de maconha.

Ao ser indagado, o jovem informou que no carro existia uma sacola com um alto valor em dinheiro. Os guardas foram averiguar e encontraram uma porção de cocaína e mais R$ 14 mil em dinheiro.

Sobre as notas, o motorista relatou que tem uma tabacaria no bairro e que o dinheiro era proveniente das comercializações em seu estabelecimento, mas ele não conseguiu comprovar tais alegações naquele momento.

O suspeito foi levado à delegacia do município, onde o delegado Felipe Rodrigues Sales o autuou em flagrante por financiamento ao tráfico de drogas.

Segundo o registro policial, os extratos apreendidos não possuíam ligação com os produtos da Adega. Do mesmo modo, o jovem não conseguiu comprovar a relação do comércio com o dinheiro encontrado no carro. Desta forma, o homem permaneceu preso.

O Palio foi recolhido ao Pátio Municipal, pois possuía pendências administrativas.