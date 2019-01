Jovem com submetralhadora é preso no Pq. da Liberdade

Um autônomo de 21 anos foi preso em flagrante com uma submetralhadora na madrugada deste quarta-feira (16), no Parque da Liberdade, em Americana. Ele foi detido por porte ilegal na Rua Julio Justi após fugir da PM (Polícia Militar). O jovem afirmou ter encontrado a arma em uma plantação de eucaliptos.

Segundo a PM, o armamento foi utilizado em um roubo a um estabelecimento comercial do Parque das Nações, em novembro do ano passado. Foto: Polícia Militar/Divulgação

Segundo o registro da ocorrência, oficiais estavam em patrulhamento pelo Parque da Liberdade, quando notaram um veículo VW Gol preto parado em frente a um bar na Rua Serra do Japi. Quando percebeu a presença da viatura, o motorista saiu em fuga pelo bairro. A perseguição ocorreu por algumas vias e ele foi parado na Rua Julio Justi, por volta das 00h05.

Durante a revista policial, foi encontrada no banco traseiro do automóvel uma submetralhadora da marca Spectra – que aparentava ser de fabricação artesanal e uma imitação da submetralhadora italiana Spectre M4. A arma estava com 15 munições de calibre 40.

Questionado sobre o equipamento, o autônomo disse que o encontrou em uma plantação de eucaliptos, dentro de uma bolsa, e que resolveu pegar para si. Ele foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo, crime previsto no estatuto do desarmamento (Lei 10826/03).

Segundo informações da Polícia Militar, a submetralhadora foi utilizada em um assalto a um estabelecimento comercial na Rua Japão, no Parque das Nações, em 7 de novembro de 2018. Confira o vídeo do assalto: