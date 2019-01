Jovem é preso com 56 pedras de crack em Americana

Um ajudante de 23 anos foi preso pela PM (Polícia Militar) por tráfico de drogas na noite deste domingo (27), na Vila Cordenonsi, em Americana. Com ele foram encontradas 56 pedras de crack, que seriam para comercialização. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Segundo o registro da ocorrência, policiais estavam em patrulhamento pela Avenida da Saudade, e o suspeito, que estava dentro de um bar, se mostrou nervoso ao ver a viatura. Em abordagem, foram encontradas 14 pedras de crack em cima da mesa do estabelecimento onde ele estava, além de R$ 20 em dinheiro.

O jovem confessou que traficava drogas há, pelo menos, dois meses. Ele também estava em posse de outras 42 pedras de crack, que foram encontradas, em revista policial, em cima de um toldo ao lado do bar. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia de Sumaré, onde aguardava por audiência de custódia.

Outro

A Gama (Guarda Municipal de Americana) encontrou na tarde deste domingo, dez porções de maconha, dez pinos de cocaína, e sete pedras de crack, no Jardim São Roque. Um adolescente que estava próximo ao local negou a posse das drogas e foi liberado.

Em patrulhamento pelo bairro, guardas viram o adolescente mexendo em um saco de objetos recicláveis. Dentro, havia dez pinos de cocaína e sete pedras de crack. A 20 metros do local, com auxílio do canil da Gama, foi localizada mais dez porções de maconha.

Questionado, o suspeito disse desconhecer a propriedade das drogas e negou estar vendendo-as. Ele foi conduzido ao plantão policial e liberado a seu responsável, que assumiu o compromisso de apresentá-lo ao Juízo da Infância e Juventude, assim que for solicitado.