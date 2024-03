Jovem é preso após adulterar placa de moto e tentar fugir da Gama, em Americana

Um jovem de 23 anos foi preso na tarde de domingo (24) após tentar fugir de uma abordagem da Gama (Guarda Municipal de Americana), na região central de Americana. Ele estava em uma motocicleta com os dados alterados com fita isolante para evitar possíveis multas de trânsito.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações da corporação, os guardas faziam patrulhamento pela região central quando, por volta de 15h, enquanto estavam parados no sinal vermelho do semáforo, entre as ruas 9 de Julho e 7 de Setembro, viram o suspeito passar ao lado da viatura em uma CG Honda Fan 160 sem respeitar a sinalização, motivo pelo qual eles passaram a acompanhar o veículo.,

Sinais sonoros e luminosos de parada foram dados e ignorado pelo suspeito, que aumentou a velocidade e trafegou ainda por diversas ruas na contramão, na tentativa de despistar os patrulheiros até que, no cruzamento das ruas Cícero Jones e 30 de Julho, um carro que passava pelo local percebeu a movimentação e impediu a passagem do motociclista, que precisou desacelerar.

Ele ainda tentou manobrar em busca de uma outra rota, mas bateu contra a porta da viatura, que também bloqueou sua passagem, e foi preso.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Durante a abordagem, os patrulheiros notaram que a placa do veículo foi adulterada por uma fita isolante na cor preta, alterando os dados. Questionado, ele contou que usa a motocicleta do sogro para fazer entregas como motoboy e que utiliza da “artimanha” para evitar multas de trânsito.

Levado a delegacia do município, o motoboy foi autuado em flagrante por desobediência, trafegar em velocidade incompatível e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.