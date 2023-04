Jovem é presa ao tentar entrar com maconha no CDP de Americana

Uma jovem de 23 anos foi presa em flagrante na manhã deste domingo (23) ao tentar entrar com drogas no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana. Ela havia escondido porções de maconha em suas partes íntimas.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), por volta das 9h, a jovem passou por revista pessoal para entrar na cadeia. Quando ela atravessou o scanner corporal, os agentes notaram um volume em seu corpo.

Questionada, a suspeita confessou que estava com drogas escondidas e disse que uma outra mulher havia entregado os entorpecentes para que ela entrasse na cadeia.

Ainda de acordo com a nota da SSP, foram solicitados exames junto ao IC (Instituto de Criminalística). As porções de maconha foram apreendidas pela Polícia Civil, mas a pasta não informou a quantidade. O caso foi registrado no plantão policial como drogas sem autorização ou em desacordo.