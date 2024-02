Jovem é presa ao tentar entrar com droga sintética no CDP de Americana

Uma jovem de 18 anos foi presa neste domingo (18) ao tentar entrar com droga sintética no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana. O flagrante aconteceu no momento de procedimento de revista, com o uso do scanner corporal.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), por volta de 10h, durante procedimento de revista, com o uso do scanner corporal, foi constatada drogas sintéticas na roupa de uma das visitantes. Ao ser questionada, ela afirmou que receberia dinheiro para entregar as unidades de K4 na unidade prisional.

A mulher foi conduzida para a delegacia de Americana, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Quanto ao preso que receberia a visitante, um procedimento disciplinar investigatório foi instaurado para apurar a conduta do sentenciado.