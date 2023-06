Jovem é encontrado baleado próximo a aterro em Americana

Um jovem de 26 anos foi encontrado baleado na madrugada desta quarta-feira (21), em Americana, em uma estrada próxima ao aterro sanitário, na região do Pós-Represa. Ele foi atingido por sete disparos e está internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 1h, funcionários do aterro encontraram a vítima caída ao chão na via conhecida como Estrada da Usina Ester, no limite entre Americana, Cosmópolis e Paulínia. O homem estava com amarras nos pulsos, perfurações e sangrava muito.

A PM foi acionada e em contato com o ferido, ele relatou que estava em seu carro, um SUV VW Taos, quando foi assaltado, porém não deu mais detalhes – na sequência foi socorrido pelos militares ao HM.

A esposa da vítima relatou à Polícia Civil que o marido saiu de casa no domingo à tarde para trabalhar em Minas Gerais. Em seguida ele passou a falar que tinha serviços em outras cidades e por isso não voltaria a casa naquele dia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio tentado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, segundo o registro policial, a vítima aguardava por cirurgia.