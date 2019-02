Jovem é detido por embriaguez ao volante após quebrar portão

Um jovem de 20 anos foi detido na noite desta segunda-feira (4) por embriaguez ao volante no Balneário Salto Grande, em Americana. Ele fugiu da viatura da PM (Polícia Militar), quebrou o portão do condomínio onde mora e ofendeu as autoridades quando foi apresentado ao plantão policial. Ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Foto: Google Maps

Segundo o registro da ocorrência, policiais militares estavam em patrulhamento na Rua Maranhão quando viram um veículo Ford Ka em alta velocidade e trafegando na contramão. O carro vinha em direção à viatura, que teve que ser desviada até a calçada para evitar uma colisão frontal.

O suspeito fugiu sentido condomínio Vida Nova e atingiu uma parte do portão de acesso ao local, quebrando-o. Já dentro do condomínio, onde reside, ele seguiu conduzindo seu veículo de maneira perigosa, colocando em risco os moradores que lá estavam.

Após deixar o automóvel, ele fugiu a pé e se escondeu em um dos prédios. Ele foi localizado pela PM e conduzido ao plantão policial. Apresentando um forte odor etílico, ele ofendeu os policiais, mas acabou aceitando fazer um exame de sangue para constatação da dosagem alcoólica.

O suspeito, que não possuía CNH, teve seu veículo recolhido e foi liberado pela autoridade policial.