Jovem é detido após tentar aplicar golpe do falso Pix pela terceira vez no mesmo local

Como as outras duas vezes aconteceram no fim de semana, o comerciante acreditou que o valor entraria na segunda-feira

Mercadorias foram devolvidas à doceria e um boletim de fraude foi registrado na delegacia de Americana – Foto: Gama / Divulgação

Um jovem de 24 anos foi detido em Americana nesta terça-feira (7), após tentar aplicar o golpe do Falso Pix pela terceira vez em um estabelecimento comercial do Jardim Girassol.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 13h, os patrulheiros foram chamados pelo funcionário de uma doceria, do Jardim Girassol, informando que um de seus clientes havia realizado duas compras no último final de semana e enviado o comprovante de Pix, entretanto, como a transação era programada, o valor não caiu na conta do comércio.

Ainda de acordo com o relato, nesta terça-feira, mais uma vez o jovem fez compras na doceria e utilizou a mesma estratégia, aplicando o golpe do falso Pix, totalizando um prejuízo de R$ 300 para o estabelecimento comercial.

Com essas informações, os guardas acompanharam o motoboy da doceria que faria a entrega para o jovem, no Parque das Nações. Ao chegarem no local, os agentes detiveram o suspeito e o conduziram até a delegacia de Americana. Lá ele prestou depoimento e foi liberado.

As mercadorias foram devolvidas ao estabelecimento comercial e um boletim de ocorrência foi registrado como fraude e o caso será investigado pela Polícia Civil.