Jovem é detido após agredir a mãe, ‘quebrar a casa’ e ofender PMs em Americana

Um homem de 21 anos foi detido na noite desta segunda-feira (22) após agredir a mãe, depredar a casa onde moram, no Morada do Sol, em Americana, e ainda avançar contra policiais militares.

De acordo com a PM, os militares foram chamados por volta de 22h30 para atenderem uma ocorrência de violência doméstica no Morada do Sol.

No local, os agentes notaram móveis e vidraça quebrados. Em contato com a vítima, ela contou que o filho teve um surto psicótico, lhe agrediu com chutes e depois quebrou objetos pela casa. A mulher autorizou a entrada dos PMs no imóvel.

Quando os policiais entraram, o agressor estava com um pedaço de madeira em mãos, fez ameaças de agressão e ofendeu os policiais. Ele foi detido e levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para cuidados médicos.

Na sequência, os envolvidos na ocorrência foram levados à delegacia de Americana. Após os depoimentos, o delegado responsável pelo caso liberou mãe e filho. A vítima foi orientada sobre medidas protetivas.