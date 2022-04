Jovem e amiga incendeiam moto de ex no HM de Americana e acabam presas

Mulher não teria aceitado o término do relacionamento e decidiu se vingar do homem nesta quarta

Uma jovem de 22 anos, com a ajuda de uma amiga da mesma idade, incendiou a moto do ex-companheiro, na manhã desta quarta-feira (13), que estava no estacionamento do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana. As duas foram presas.

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), uma testemunha relatou aos guardas que o casal teve uma discussão na noite de terça-feira (12) e que teria resultado no término do relacionamento. No entanto, a jovem não teria aceitado a decisão.

O ex-companheiro passava por atendimento médico na unidade quando a mulher, junto com uma amiga, teria tirado a moto do estacionamento e levado até um gramado, ao lado do prédio do hospital. Depois disso, ela e a amiga teriam jogado gasolina e ateado fogo na moto. A ação foi filmada pelas câmeras de segurança do HM. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as equipes controlaram as chamas.

Bombeiros foram acionados e controlaram as chamas – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Na tarde desta quarta, a jovem foi encontrada pelo ex-companheiro no local de trabalho, momento em que a equipe foi acionada e os guardas a detiveram. Ela e a amiga foram encaminhadas à delegacia de Americana, onde foram presas em flagrante e transferidas para a Cadeia Feminina de Monte Mor.