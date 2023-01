Jovem de 26 anos morre após bater moto contra poste

Samuel Pereira dos Santos, de 26 anos, foi socorrido ao HM, mas não resistiu - Foto: Reprodução

O jovem Samuel Pereira dos Santos, de 26 anos, faleceu na madrugada deste domingo (8), por volta de 1h50, após se acidentar na Rua Maranhão, no bairro Balneário Salto Grande, em Americana.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que o motociclista teria atingido um poste na altura do número 1282 da via. Quando chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida ao Hospital Municipal. Logo em seguida, em contato telefônico, a equipe foi informada sobre o óbito.

Com a ciência do ocorrido, a autoridade policial determinou a perícia do local, os fatos foram apresentados na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e o veículo foi removido ao pátio municipal.

A reportagem contactou a Funerária Alves, responsável pelos cuidados com o corpo, mas ainda não havia informações sobre velório e enterro.