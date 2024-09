Jovem com Síndrome de Roberts é surpreendida com bolsa integral para curso na FAM

Carol foi surpreendida com a notícia da bolsa durante visita à FAM - Foto: Leonardo Matos_Liberal

Sonhar com o futuro por meio da educação é algo comum para a maioria dos jovens, e para Caroline Alves da Silva, de 19 anos, moradora de Santa Bárbara d’Oeste, não é diferente. “Um dos meus maiores sonhos é fazer faculdade”, disse ela em entrevista concedida ao LIBERAL, na última quinta-feira.

Naquele momento, Caroline ainda não sabia, mas estava muito próxima de realizar esse desejo. Após tomar conhecimento da sua história, o diretor geral da FAM (Faculdade de Americana), Gustavo Azzolini, decidiu oferecer à jovem PCD (Pessoa com Deficiência) uma bolsa de 100%, para que ela pudesse escolher entre alguns dos cursos da instituição. “Para nós, será uma honra iniciarmos o próximo semestre com a Carol entre nossos alunos”, afirmou o diretor.

Essa iniciativa reflete um compromisso que vai além das exigências do MEC (Ministério da Educação). Segundo o diretor geral, a FAM não apenas cumpre seu plano de acessibilidade, mas também promove um treinamento contínuo para os colaboradores. “Queremos garantir que todos os alunos PCDs sejam acolhidos da melhor maneira possível. Para nós, essa inclusão é essencial, pois queremos prepará-los para o mercado de trabalho”, acrescentou.

Intermediação. A história de Caroline chegou à FAM através de Rose Camargo Neves, assessora de imprensa da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana e amiga de Carol. Rose, sensibilizada pelo sonho da jovem, decidiu fazer algo para ajudá-la a realizá-lo. “Ela é uma garota muito especial, que inspira todos ao seu redor. Fiquei muito feliz, emocionada e grata à FAM por realizar o sonho da Carol”, contou Rose.

A surpresa foi cuidadosamente preparada. Durante uma visita guiada, organizada pela editoria Notícias Que Inspiram, em parceria com o departamento comercial e de marketing da FAM e com o apoio de Rose, a jovem descobriu que seria agraciada com a bolsa.

Assim que Caroline entrou nos corredores da instituição, ela se emocionou ao ver as rampas de acessibilidade, o que deixou evidente o impacto daquele momento. “Fiquei encantada com tudo aqui. Já quero estudar na FAM”, brincou, ainda sem saber da grande notícia.

Embora se considere “difícil de chorar”, Carol não conseguiu conter a euforia quando o diretor anunciou a bolsa. “Estou muito feliz. Agora meu futuro é na FAM. Estou ansiosa para começar as aulas”, celebrou. Ela já tem planos de optar pelo curso de marketing, pois atua voluntariamente ajudando amigos a divulgarem seus negócios. “Adoro redes sociais”, justificou.

A felicidade de Caroline foi compartilhada por sua mãe. “Não tenho nem como expressar o tamanho da minha alegria. É felicidade misturada com alívio. Agora sei que ela será alguém na vida, que vai crescer e realizar seus sonhos, podendo ser mais independente. A gente não tinha condição de pagar uma faculdade para ela, mas agora Carol é aluna da FAM”, afirmou, emocionada.

História de vida. Caroline nasceu com a Síndrome de Roberts (RBS), uma doença rara que, entre outras características, pode causar alterações graves de redução nos membros. Desde o nascimento, a jovem teve que lidar com desafios impostos pela síndrome, mas isso não impediu seu espírito resiliente.

Segundo sua mãe, o diagnóstico só foi esclarecido após o nascimento da filha, pois durante a gestação os médicos não conseguiram identificá-lo. “Depois que a Carol nasceu, a pediatra veio conversar comigo e disse que ela não tinha nenhum outro problema, além dos braços e perninhas. Lembro que ela falou, ah, ela não vai sofrer, porque já nasceu desse jeito e, por isso, saberá superar as dificuldades.’”

Essa previsão se mostrou correta. Desde pequena, Carol soube lidar com as adversidades e nunca perdeu a alegria de viver. “Ela foi uma criança bem serelepe, sempre foi assim, de personalidade forte”, relembra a mãe.

Apesar de sua disposição alegre, a jovem teve que lidar com o bullying ao longo da vida escolar. “Às vezes, as outras crianças tiravam sarro de mim. Era complicado, mas eu ficava mais triste pela minha mãe, que se impactava muito”, conta Carol, relembrando os momentos difíceis.

A fé foi uma grande aliada para enfrentar os desafios físicos e o preconceito. “Deus me ajuda”, afirma Carol com convicção.

Ao longo dos anos, a barbarense superou suas limitações físicas de várias maneiras, envolvendo-se em atividades como balé, natação e, mais recentemente, na academia. “Tem gente que fica admirada com o tanto de peso que eu levanto”, diz, sorrindo. Para ela, manter-se ativa é fundamental, não só para a mobilidade, mas também para alcançar uma vida mais independente. “Não posso parar”, declara.

Sonhos para o futuro. Apaixonada por redes sociais, Caroline tem grandes planos para o futuro. Com a bolsa oferecida pela FAM, ela pretende conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Como primeiro passo, vai reativar seu canal no YouTube, onde pretende aplicar seus novos conhecimentos e motivar outras pessoas. “Quero ajudar as pessoas a se encorajarem. Tem muita gente que me procura nas redes sociais porque se inspira em mim, então quero contribuir ainda mais, porque todo mundo é capaz de conquistar o que deseja”, conclui.

Para quem quiser acompanhar a rotina da jovem futura universitária, siga o Instagram @alvessilvacaroline.