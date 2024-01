Jovem com paralisia cerebral quer ser jornalista para reforçar a luta pela causa PCD em Americana

Contrariando o fato de que a paralisia cerebral ocorrida poucos dias após nascer (provocada por uma forte icterícia) lhe comprometeu a coordenação motora e prejudicou a fala, a jovem Mariana Rosa Chagas Amaral, de 27 anos, de Americana, é extremamente comunicativa. A verdade é que quem a conhece ou a segue nas redes sociais sabe que o que a moça não consegue falar com precisão, transmite com os olhos e com o sorriso que não sai dos lábios.

Expressiva e sem nenhum comprometimento intelectual – muito pelo contrário -, ela já é formada em processos gerenciais e, atualmente, cursa o terceiro semestre de Jornalismo, um sonho antigo, mas adiado por falta de inclusão. Sempre conectada, desde criança Mariana usa ferramentas como computador e celular para estudar, escrever e se comunicar melhor com o mundo a sua volta.

Despertar de um desejo

Apaixonada pela área desde a adolescência, quando percebeu a habilidade para a escrita, ela ama ler e encontra na atividade o seu refúgio. “Estimula minha criatividade e ajuda a enriquecer meu vocabulário”, argumenta.

Mariana Rosa Chagas Amaral, em visita à sede do LIBERAL – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Segundo Mariana, a primeira pessoa a perceber seu talento foi a avó materna, Vera Lúcia Chagas. “Ela dizia que tinha jeito para jornalista, porque era muito observadora.”

Assim, durante o ensino médio, Mari teve a primeira experiência na área, com a atuação no jornal da escola e na produção de um blog. “O Jornalismo está na minha essência, pois sempre fui curiosa, sempre gostei de me inteirar de tudo que acontece”, justifica ela, que conquistou seguidores para um blog que fazia para compartilhar as experiências, desafios e conquistas como PCD (Pessoa com Deficiência). “Todos gostavam do conteúdo que escrevia”, recorda.

O trabalho como voluntária da Igreja Batista Memorial de Americana na área de comunicação foi outro momento importante para sua experiência. “Pude aprender muito sobre layouts, edição de imagens e vídeo.”

Processo

Determinada, Mari afirma que fez o curso de processos gerenciais com o desejo de conseguir um emprego, algo que nunca foi uma tarefa fácil.

“Foram diversas entrevistas, mas não passava em nenhum processo seletivo. Até que em setembro de 2021 descobri o projeto Caminhos para Inclusão, da empresa Goodyear, feito em parceria com o Senai de Americana, onde eles contratam PCDs para fazer um curso profissionalizante”, contou.

Com essa oportunidade, a jovem economizou dinheiro e, após um ano e meio, já tinha o suficiente para pagar o curso todo de Jornalismo, uma surpresa para a família que não sabia que ela guardava o salário com essa finalidade.

Animada com a fase, Mari se diz apaixonada pela área de comunicação e durante o processo e produção desta matéria, esteve na sede do LIBERAL para conhecer a Redação, um momento emocionante que ela descreveu como “encantador”.

Passado

Mariana nasceu de parto normal aos 8 meses de gestação, no dia 4 de abril de 1996. A mãe, Daniela Chagas, ainda era uma adolescente quando a filha veio ao mundo. Apenas quando a menina tinha 6 meses que veio o diagnóstico da paralisia cerebral, após uma consulta com um neurologista.

“Foi aquele susto, contudo, ele já encaminhou a gente para a Apae, onde ela foi estimulada desde muito cedo com fisioterapia, fonoaudiologia e várias outras terapias que fizeram ela evoluir muito e conquistar cada vez mais autonomia”, pontuou a mãe.

Daniela é formada em psicologia e conta que aprendeu a lidar com os olhares e perguntas das pessoas sobre Mariana, quando a filha começou a ter compreensão da realidade. “Eu tinha que preparar ela para as perguntas e isso me fortaleceu.”

Hoje, Daniela é orgulhosa da evolução da filha. “A Mari é uma filha muito boa, reconhece o esforço que a gente faz, então, eu admiro muito a mulher que ela é, porque hoje eu vejo que ela é uma mulher. Admiro a vida espiritual que ela tem, sempre com um contato íntimo com Deus. Eu acho isso muito lindo. Ela é uma mulher de valores”, elogia a mãe.

Presente

Atualmente, Mariana faz parte do projeto Pernas da Alegria, algo que além de motivá-la, tem mudado sua vida.

“Antes, me sentia muito sozinha e quando conheci a Lilica e a grande família do Pernas da Alegria, que faz um lindo trabalho de inclusão social, me encantei logo de cara”, contou.

Integrante ativa desde setembro, em pouco tempo, ela já participou de viagem para praia, corrida, cantata e muito mais. “Estou conhecendo pessoas incríveis, melhorando a minha parte social, autoestima e principalmente a psicológica, pois a inclusão nos ajuda a entender que somos indivíduos acima de tudo, que temos o direto a ter uma vida plena”, explicou.

Além de fazer parte do grupo, Mari também auxilia na parte de mídias sociais, algo que considera uma dádiva. “Esse foi o maior presente que Deus poderia me dar, pois sempre sonhei em fazer parte de algo voltado para PCD, até porque é o meu lugar de fala”, comentou.

“Essa sou eu, uma mulher com deficiência que ama viver intensamente, muito corajosa e que não desiste de seus sonhos e objetivos”, acrescentou.

Futuro

Sonhadora, Mariana continua traçando metas para o futuro e aconselha as pessoas a darem o primeiro passo, por considerar que ninguém poderá fazer isto por ninguém. No momento, seu desejo é conquistar a formação e lutar pela causa PCD. “Quero ser uma jornalista mais humana possível, estar cada vez mais engajada na causa PCD, lutando por mais inclusão e acessibilidade em todas as áreas da vida.”

Contudo, ela confessa uma pequena fraqueza para a qual já encontrou solução. “Tenho que trabalhar muito a minha ansiedade, pois quero que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas aprendi a aproveitar o processo e, apesar das dificuldades, sou muito feliz, pois, consigo ver a beleza de ser quem eu sou”, finaliza.