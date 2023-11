Jovem autista é agredido em ônibus quando voltava para casa em Americana

Um jovem autista de 21 anos foi agredido dentro de um ônibus da Sou Americana, na linha Parque da Liberdade, em Americana, no último dia 22.

A agressão ocorreu por volta das 11 horas, quando o rapaz, que costuma realizar o trajeto diariamente sozinho, foi alvo de socos e chutes de três passageiros.

Vítima teve hematomas nas costas, boca, olhos e braços – Foto: Divulgação

O incidente teve início quando o jovem ocupou de maneira impensada o lugar de uma senhora, após um passageiro ceder o assento. Os agressores começaram a ofendê-lo e agredi-lo fisicamente.

O jovem, então, diz ter se levantado para se defender, momento em que o motorista estacionou o ônibus na tentativa de conter a briga.

Um dos agressores, no entanto, chutou o jovem para fora do ônibus. Segundo relato do rapaz à mãe Andréa Lima de Paula, 42, o motorista, ao ser informado sobre a condição autista do passageiro, teria confirmado estar ciente, pois o jovem utiliza o transporte diariamente.

Contudo, o condutor deixou o local, abandonando o mesmo na rua.

O jovem recorreu a um fast food, onde uma atendente entrou em contato com a mãe. Após realizar um boletim de ocorrência, o jovem foi submetido a exames no IML (Instituto Médico Legal), que revelaram hematomas nas costas, boca, olhos e braços.

Andréa acusa o motorista de omissão de socorro, alegando que este deveria ter comunicado desde o início a condição autista do filho e jamais o abandonado na rua.

Ela critica também a falta de intervenção dos demais passageiros, independentemente da condição do jovem, apontando para uma omissão coletiva diante das agressões.

O jovem, traumatizado, recusa-se a sair de casa sem o cordão de girassol que o identifica como autista.

Na sessão desta terça (28), vereadores aprovaram requerimento protocolado pela Professora Juliana (PT), que questiona o Executivo sobre como são feitas as capacitações dos profissionais que trabalham na SOU e também como são aplicados os recursos do Fundo Municipal de Trânsito.

A parlamentar também quer uma campanha permanente sobre os direitos das PCDs (Pessoas com Deficiências) e do papel do cordão de girassol que ajuda na identificação de pessoas com deficiência não aparente.

O LIBERAL entrou em contato com a SOU Americana, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.