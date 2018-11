Jovem atropelado na Rodovia Anhanguera morre no HM

O jovem Luís Fernando Brisolla de Lima Pereira Savoy, de 17 anos, morreu no último sábado (24) após ser atropelado na Rodovia Anhanguera, em Americana. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (23) e a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu aos ferimentos.

Foto: Facebook/Divulgação

Segundo informações da prefeitura, o jovem deu entrada na sala de emergência às 22h17 de sexta-feira. Ele teve politraumatismo e escoriações múltiplas decorrentes do acidente. Luís Fernando morreu às 6h40 da manhã de sábado.

O atropelamento aconteceu às 21h de sexta-feira, na altura do km 122 + 150 metros, na altura de Americana, com sentido São Paulo. Segundo a concessionária Autoban, Luís Fernando foi encontrado no gramado lateral e socorrido em estado grave. O veículo que o atropelou não foi localizado.

O jovem foi sepultado no domingo (25), no Cemitério Municipal de Limeira, cidade onde morava.