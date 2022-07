Jornada de 30h é antecipada para janeiro e será regulamentada nos próximos dias

Promessa foi feita em reunião com profissionais de enfermagem, que ainda vão decidir sobre o assunto

Em meio a uma ameaça de greve por parte dos profissionais de enfermagem, a Prefeitura de Americana antecipou o início da jornada de 30 horas semanais para 20 de janeiro de 2023. A nova carga horária será regulamentada em cerca de 20 dias, por meio de decreto, segundo o prefeito Chico Sardelli (PV).

Ele tratou do tema em reunião com a categoria nesta segunda-feira, em seu gabinete. Os servidores, no entanto, ainda vão decidir se aceitam ou não essas propostas.

Chico se reuniu com representantes da categoria – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Na semana passada, a administração municipal havia proposto reduzir a jornada dos profissionais de enfermagem, atualmente de 40 horas semanais, em 1º de fevereiro de 2023. Porém, na ocasião, o Executivo apontou que o plano só seria concretizado se houvesse disponibilidade financeira.

A categoria, por sua vez, queria maior garantia e também reivindicava a antecipação da mudança para este ano. Inclusive, em assembleia realizada na semana passada, decidiu cruzar os braços se as negociações com a prefeitura não avançassem.

Nesta segunda, os secretários de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e Fazenda, Simone Inácio de França Bruno apontaram que a implementação só pode ocorrer no próximo ano por conta do ciclo orçamentário. A nova carga horária passará a valer, então, a partir da escala a ser emitida em 20 de janeiro.

Por outro lado, a regulamentação prometida para os próximos 20 dias, em tese, traz a garantia reivindicada pelos servidores.

De qualquer forma, a categoria vai analisar o decreto antes de sua publicação e tomará uma decisão sobre o assunto em assembleia, segundo o tesoureiro do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Aires Ribeiro, que esteve presente no encontro desta segunda.

De acordo com ele, antes, houve uma manifestação dos profissionais no Paço Municipal. A jornada de 30 horas é um direito previsto numa lei de 2014.

“Sabemos que é um desejo antigo da categoria e entendo que se trata de um pedido justo. Infelizmente, não conseguimos fazer a mudança imediatamente, mas fizemos todos os cálculos e ajustes para que essa alteração possa ser feita já no início do próximo ano”, disse Chico.