Jogos universitários reúnem 3 mil alunos até o próximo domingo em Americana

Nesta quarta estudantes que vão participar dos jogos conheceram a piscina do Centro Cívico - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Americana recebe a partir desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, cerca de três mil estudantes da USP (Universidade de São Paulo) que vão participar dos jogos universitários InterUSP, até o próximo domingo.

Os alunos ficarão sediados em sete escolas municipais: Cieps (Centro Integrado de Educação Pública) Cidade Jardim, Jaguari, Zanaga, São Vito e Praia Azul, além da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, no Jardim Margarida, e na Casa da Criança Jaguari.

As disputas acontecem no Centro Cívico, no Ginásio de Esportes Roberto Polati, no Zanaga, na Praça de Esportes Marco Antonio Gobbo, no Jardim São Pedro, na Praça de Esportes Luiz Meneghel, na Vila Belvedere, no campo de futebol do São Vito, e no campo do Parque Novo Mundo.

Os jogos serão realizados entre times de 12 modalidades de nove faculdades da USP: farmácia, medicina Pinheiros, medicina Ribeirão, engenharia (Poli), odontologia, Caaso (Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira), Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Faculdade de Direito – Largo do São Francisco, e Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz).

Além do esporte, o evento contará com shows. Nesta quinta, o Centro Cívico será palco de um open bar de cerveja e água, das 14 às 18 horas. O LIBERAL tentou contato com a organização, mas não conseguiu retorno.

Administração

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre a contrapartida recebida dos organizadores para a cidade, mas a administração só informou que isso seria resolvido entre a InterUSP e as escolas que serão usadas como alojamentos.