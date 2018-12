João Jorge: ‘Quem deu vitória a Doria foi o interior’

Na principal cadeira de um amplo gabinete no sexto andar do prédio da Prefeitura de São Paulo, próximo ao Viaduto do Chá, senta um velho conhecido de Americana. Ex-vereador e ex-candidato a prefeito por duas vezes, João Jorge, 59, é secretário da Casa Civil da administração paulistana, de Bruno Covas (PSDB).

Eleito vereador em São Paulo, em 2016, pelo PSDB, o ex-gerente da fábrica de pneus Goodyear deixou Americana em 2004 para ser “um homem do partido”. A articulação de João Jorge é fator importante da ascensão de João Doria, que o procurou em 2015 para se viabilizar como candidato ao governo municipal e de quem, segundo o ex-vereador de Americana, é amigo pessoal. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Sábado [ontem] jogamos bola às 17h na casa do Doria”, diz o atacante, torcedor do Palmeiras, com direito a quadro com trecho do hino do time no gabinete. “Doria é santista. Eu sou interiorano, então, tenho mais habilidade na bola que os paulistanos”, se gaba.

Três dias depois de ser homenageado com o título de Cidadão Americanense na câmara, João Jorge recebeu o LIBERAL na Prefeitura de São Paulo para uma entrevista, na última quinta-feira. Falou sobre a relação com Americana, Doria e PSDB.

Por que o senhor deixou Americana?

João Jorge

A vida me reservou um destino bom para vir pra cidade de São Paulo. Em 2004, Vanderlei Macris [deputado federal do PSDB], de quem eu era e sou aliado, ajudou a eleger um vereador [Adolfo Quintas] em São Paulo. Ele falou: “João, você não quer ajudar o vereador a montar o gabinete lá?”.

Vim para São Paulo, montei o gabinete para ele e acabei ficando. A vida política é bem agitada, bem parecida comigo, que sou elétrico. Vim para montar esse gabinete, fui me envolvendo. Acabei trabalhando com [Geraldo] Alckmin governador, [José] Serra governador, fiquei seis anos na área de mobilidade urbana.

Me candidatei duas vezes a vereador, em 2012 e em 2016, quando me elegi. Vim para cá mesmo por causa da minha ligação com o PSDB. Essa vida partidária que eu tinha, sempre fui muito ativo. Fui presidente do PSDB de Americana e hoje sou presidente do [diretório municipal] PSDB São Paulo.

Essa minha vida partidária foi o que proporcionou minha migração de Americana para São Paulo. Mas a minha vontade sempre era disputar eleição.

Como foi a decisão de disputar a prefeitura em Americana, em 1996?



João Jorge

Eu era vereador e fui convidado para ser vice-prefeito do Chico Sardelli ao final do mandato. Aceitei, disputei com ele e perdemos a eleição. Nós passávamos então a discutir a cidade de uma maneira mais ampla. O vereador tem uma atuação mais limitada.

Quando eu me candidato a vice, nasce em mim aquele desejo de realizar, executar. Me tornei bastante popular rapidamente na cidade, percebi que tinha espaço para aquilo que se chamava na época – e aliás chamam de novo hoje em dia – de novas lideranças. Já que havia uma ansiedade por novas lideranças na cidade, me candidatei.

As campanhas eram diferentes. Em alguns muros de Americana, ainda é possível ver as propagandas da época em que você tentou a prefeitura…

João Jorge

De vez em quando, com essa história do celular, alguém tira uma foto de um muro que está mal apagado. Até hoje recebo fotos.

Como é lidar hoje com essa campanha que é muito mais virtual?

João Jorge

Acho que toda a classe política ainda está fazendo uma análise do que aconteceu em 2018. A gente tem que admitir que nós não compreendemos direito o que aconteceu. Aí, fica a pergunta: 2018 marcou uma mudança significativa de fazer campanha política ou foi uma eleição atípica? Acho que pode ter acontecido as duas coisas. O modelo tradicional de campanha acabou.

Duas coisas foram importantes para isso. A primeira é o fim do financiamento privado de campanha. Sem dinheiro e com o crescimento das redes sociais, a campanha ficou mais eletrônica. Não pode pintar muro, não pode dar um chaveiro, uma camiseta.

Agora, 2018 também foi um ano do fenômeno Bolsonaro, o desgaste do PT, a chamada velha política, surgimento de novas lideranças. Pode ter sido uma eleição atípica, mas também a primeira eleição de uma nova maneira de se fazer política. A gente tem que fazer a campanha em 2020, para prefeito e vereador, aprendendo com o que aconteceu em 2018. Mas em 2020, vamos ter certeza: “ok, o modo de fazer campanha política no Brasil mudou”.

O senhor passou por várias administrações tucanas no governo. Tem algum episódio que o senhor se lembra que te marcou?

João Jorge

Acho que o momento riquíssimo que o partido teve e, eu participei ativamente, foi o da escolha do João Doria para ser candidato a prefeito de São Paulo [em 2016]. No PSDB, a gente falava o seguinte: “tem fila”. Eu diria para você: “tinha fila”.

O fenômeno João Doria mudou a história do PSDB. Ele trouxe o perfil mais conservador para o partido, decretou o fim do muro no partido. E eu me lembro que naquele momento, fui procurado por Doria. Foi ali que começou uma história interessante. Diria até que tudo o que aconteceu comigo nos últimos anos se deve muito a minha decisão em 2015. Quando vim pra cá, eu continuei minha vida política partidária.

O que eu fazia no Jardim da Paz ou na Mathiensen eu passei a fazer aqui na Penha ou no Jardim Ângela. O João Doria, sabendo disso procurou a base do partido.

Como senhor espera que Doria olhe para o interior do Estado?

João Jorge

Eu acompanhei pouco o Doria no interior. Coordenei a campanha na capital. Ouvindo os prefeitos, ele acabou criando essa coordenadoria do interior, que a gente chama de secretaria do interior. Certamente ele vai ter um olhar especial para o interior. Até porque o PSDB tem sido muito bem votado no interior e quem deu a vitória ao João Doria foi o interior de São Paulo. Certamente ele demonstrará gratidão.

O partido, nessa escolha de João Doria como candidato ao governo do Estado, enfrentou desgaste. Essas disputas internas valem a pena?

João Jorge

Depois da eleição municipal que o Doria disputou prévias, ele também precisou disputar prévias e venceu com 80%. Os demais três candidatos que disputaram com ele somaram 20%. Não tinha que ter a menor dúvida que o Doria era o candidato mais viável e provou isso. Pela primeira vez em 24 anos nós vencemos a eleição fora da máquina. A máquina teve candidato, Márcio França. E Doria ainda sofreu algumas traições no PSDB.

Houve uma leitura equivocada de algumas lideranças, de achar que Alckmin e Doria separados poderiam chegar a algum lugar. A gente tem que admitir que desta vez houve mesmo uma divisão no partido e o partido tem que se consertar, tem que agora se reunir em torno de uma grande liderança e essa liderança nacional é João Doria. Doria, Bruno Covas, Eduardo Leite (eleitor governador no Rio Grande do Sul), essas são as lideranças emergentes do partido.

Tem algo que o senhor espera no governo dele para Americana?

João Jorge

Eu via muito ele conversar, especialmente com os Macris, sobre o trem que vai ligar Americana a São Paulo. Parece que essa é a grande prioridade. Eu mesmo vou passar a ir para Americana de trem, porque vou quase toda semana ver minha mãe.

Após a segunda derrota, em 2000, o senhor disse ao LIBERAL que não descartava concorrer novamente à prefeitura. Em 2016, quando foi eleitor vereador em São Paulo, disse não ver possibilidades em retornar a Americana. O que está valendo?

João Jorge

Minha vida política está toda na capital. Americana tem meu coração, meu respeito, minha gratidão, fez parte da minha formação como homem e político. Quero ser sepultado em Americana, mas minha vida política está em São Paulo.

O que espera do governo Bolsonaro, que teve apoio na campanha de Doria?

João Jorge

Acho que o governo dele, na parte econômica, se não fizer grandes movimentos, vai ser bom, pelo menos nos primeiros anos, porque a economia, o “bico” está para cima agora. Certamente, haverá um crescimento da economia brasileira nos próximos anos, e o Bolsonaro vai se beneficiar disso.

Agora, as grandes bandeiras dele, como combate a corrupção, imagino que vão bem, até porque os mecanismos de controle hoje são mais rigorosos. Vejo num horizonte a médio prazo também uma melhora na segurança pública. Vejo o Brasil melhor no curto e no médio prazo do que está hoje.