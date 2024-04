Jardim Ipiranga é o bairro com mais casos de dengue em Americana no ano

O Jardim Ipiranga é o bairro de Americana com o maior número de casos confirmados de dengue neste ano, segundo informações da prefeitura solicitadas pelo LIBERAL nesta segunda-feira (29). Ao todo, o local registrou 61 ocorrências da doença, seguido pela Cidade Jardim com 55 e Nova Carioba, com 40.

Prefeitura de Americana vem trabalhando na eliminação dos criadouro do mosquito Aedes aegypit – Foto: Amauri de Souza/Prefeitura de Americana

Ainda conforme o levantamento, dos 30 bairros com mais casos de dengue, 13 pertencem à área 2 do município – são cinco, no total -, na divisão feita pela Secretaria de Saúde e utilizada, por exemplo, para o cálculo do Índice de Breteau (quantidade de larvas do mosquito Aedes aegypit por habitante).

A área 2 corresponde às regiões central e oeste da cidade que, além de reunirem o Jardim Ipiranga e a Cidade Jardim, abrangem o Parque Novo Mundo, Vila Santa Catarina, Jardim São Paulo, Parque Universitário, Terramérica, Mathiensen, entre outros.

“Essa região foi onde nós começamos os trabalhos de eliminação dos criadouros, quando foi lançada a campanha ‘Americana contra a dengue’. Esses boletins epidemiológicos, de históricos, de levantamentos de densidade larvária vão nortear os trabalhos de combate ao mosquito”, afirmou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

A prefeitura contabilizou 123 bairros de Americana que possuem pelo menos um caso, sendo que até esta segunda a Secretaria de Saúde registrou 1.125 contaminados pela dengue.

Essa quantidade de infectados teve aumento de 18% em uma semana, o que indica um agravamento do quadro da doença no município.

REGIÃO

A tendência de aumento nos casos de dengue tem sido observada em outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

De acordo com dados do painel de monitoramento da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Nova Odessa chegou a 2.372 confirmados, Santa Bárbara d’Oeste a 2.111 e Hortolândia, a 858.

Por sua vez, Sumaré tem 2.520 infectados e registrou, nesta segunda, o primeiro óbito devido à doença: um homem de 63 anos, com comorbidades, morador da região do Picerno, que apresentou os primeiros sintomas em 2 de abril e faleceu em 8 de abril, no Hospital Municipal de Nova Odessa.