Jardim Botânico e Parque Ecológico terão horário de funcionamento ampliado

O Jardim Botânico Municipal Prefeito Carrol Meneghel e o Parque Ecológico Em. Cid Almeida Franco, ambos em Americana, terão o horário de funcionamento ampliado a partir desta quarta-feira (28). Os locais estavam com restrições por conta da pandemia.

De acordo com comunicado da Secretaria de Cultura e Turismo, o Jardim Botânico estará aberto das 6h às 20h, todos os dias da semana. Até então, ele fechava as portas às 14h. O Parque Ecológico das 8h às 16h, de quarta a domingo. Até então, ele funcionava somente às sextas, sábados e domingos.

Mesmo com a ampliação, o uso de máscaras e distanciamento social seguem obrigatórios.

“Com o avanço da vacinação no município, junto com Prefeito Chico Sardelli (PV), estendemos os horários de funcionamento do Jd. Botânico e os dias de abertura do Parque Ecológico. Seguimos os protocolos sanitários para contenção do vírus da Covid-19, e aos poucos, e com segurança, vamos recomeçando”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.