Jardim Botânico de Americana terá programação de aniversário neste sábado

O Jardim Botânico de Americana receberá uma série de atividades especiais neste sábado (28), em comemoração ao aniversário de 16 anos do local. Das 8h às 11h, haverá café da manhã e ações de incentivo à saúde para os frequentadores do espaço, que tem entrada gratuita.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar do aniversário ser nesta sexta-feira (27), a celebração será no dia seguinte. Além do café da manhã, os visitantes poderão se alimentar com pipoca e algodão doce, assim como visitar a Feira de Artesanato Ameriart, que estará no local.

Por fim, em ação da Secretaria de Saúde, o evento promoverá aferição de pressão, teste de glicemia e atividades físicas.

Via assessoria de imprensa, o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato Oliveira, reforçou a necessidade de manter o Jardim Botânico conservado.

“É um momento de celebração deste espaço tão especial para a cidade e para o meio ambiente, pois preserva espécies nativas de árvores, cerca de sete mil espécies, pista de caminhada, numa área de 100 mil metros quadrados”, disse.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“A administração municipal mantém a conservação do Jardim Botânico, muito importante para o clima, fauna e flora, que integra todo um complexo formado pelo Parque Ecológico, Viveiro Municipal e Observatório Municipal, espaços que promovem o bem-estar e qualidade de vida da população”, completou.

O Jardim Botânico fica na Rua Abrahim Abraham, sem número, no Parque Residencial Nardini. Diariamente, o local fica aberto das 6h às 20h.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco