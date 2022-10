Jardim Botânico celebra 15 anos e faz festa sábado

Tradicional espaço em Americana faz aniversário amanhã e terá festa no próximo sábado - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

O Jardim Botânico de Americana, inaugurado em 27 de outubro de 2007, completa 15 anos com uma programação especial no próximo sábado, das 8 às 11 horas. O evento será realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo e terá música e serviços esportivos e de saúde. A entrada é gratuita.

“O Jardim Botânico está diretamente associado à saúde do americanense, pois contribui com o controle climático e para o equilíbrio emocional das pessoas, além de ser um dos principais pontos de realização de atividades físicas na cidade. Nossos músicos prepararam um repertório especial, com músicas suaves para receber muito bem quem for ao Jardim Botânico comemorar a data conosco”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Segundo a administração, a programação inclui uma tenda para atendimento ao público montada pela Unimed, com serviços como aferição de pressão e de IMC (Índice de Massa Corporal) com enfermeiros, orientações sobre exercícios com educadores físicos, orientações sobre alimentação saudável por uma equipe de nutricionistas e sobre atividades para idosos com a presença de profissionais especializados. Uma ambulância também ficará à disposição no local.

Haverá ainda atividades esportivas como “spinning” e orientações com profissionais especializados. da redação