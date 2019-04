Jardim América II recebe nebulização contra a dengue

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), continua com diversas ações diárias de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Nesta terça-feira (16), a nebulização com inseticida foi realizada novamente no bairro Jardim América II, onde novos casos foram confirmados e ainda estão no período de transmissão.

O município vivencia um cenário epidêmico de dengue, considerando que os números da doença atingiram patamares que, tecnicamente dispensam os serviços de assistência de realizar o exame para confirmação dos casos, sendo classificados apenas por critério clínico-epidemiológico. Dados atualizados em 15 de abril indicam 681 caso positivos de dengue em Americana. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Após concluir os trabalhos no Jardim América II, a nebulização segue para o bairro Antônio Zanaga. “Ressaltamos que são múltiplas as ações desenvolvidas pela equipe do PMCD, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Controle da Dengue”, ressaltou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Entre os dias 1º e 15 de abril, foram realizados os trabalhos em 4.266 imóveis em área de transmissão, sendo realizados nebulização em 539 imóveis e o bloqueio controle de criadouros e busca ativa em 3.727 residência, que é uma ação feita quando existem casos suspeitos e positivos antes de receberem a nebulização. Além disso, nesse mesmo período, foram vistoriados 2.625 imóveis na rotina do casa a casa e mais 1.098 imóveis para a Avaliação de Densidade Larvária (ADL).

“Concomitantemente são visitados os Pontos Estratégicos, como borracharias, depósitos de reciclagens, floriculturas, e os Imóveis Especiais, que são escolas, hospitais e outros de interesse ao controle do vetor Aedes Aegypti, além dos atendimentos aos pedidos feitos por meio do SAC da Prefeitura”, informou o coordenador.

Em caso de imóveis ou áreas suspeitas, a população deve contatar o SAC da Prefeitura de Americana, através do número 3475-9024.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.