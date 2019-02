Jardim Alvorada recebe obras de recapeamento na segunda

A região do Jardim Alvorada, em Americana, receberá obras de recapeamento do asfalto a partir do dia 11 de fevereiro. Ao todo, serão recapeados 32 mil metros quadrados de vias, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Receberão as melhorias as Ruas do Sol, Vênus, Cruzeiro do Sul, Arco Íris, Netuno, Via Láctea, Marte, Júpiter (da Rua Vênus até o final da Rua Júpiter) e Galáxias (entre as Ruas dos Andes e Vênus).

“A obra de recapeamento no Alvorada faz parte do projeto de recuperação das vias, realizado em diversas regiões da cidade desde o ano passado. Esta obra será viabilizada com recursos do Fundo Municipal de Trânsito, provenientes de arrecadação com multas, e que retornarão agora para benfeitorias na cidade”, explicou o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.