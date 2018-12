Jacaré visto na Av. Brasil é monitorado há mais de 8 meses pelo Parque Ecológico

O jacaré que foi visto por populares em plena Avenida Brasil, em Americana, na noite desta quarta-feira (5), é monitorado pela equipe do Parque Ecológico há pelo menos 8 meses no Córrego do Parque, onde ele vive. A informação foi repassada ao LIBERAL pelo diretor do Zoológico de Americana, João Carlos Tancredi, que lamentou o fato de não ter sido acionado para ajudar na captura do animal.

Ainda não se sabe se o animal pertence ao Parque Ecológico de Americana. Segundo Tancredi, em 2015 houve o nascimento de jacarés no parque e pode ser que ele tenha escapado pelas telas de proteção do recinto, por ainda ser pequeno na época. Foto: Reprodução / Redes Sociais

“A gente precisa capturar o jacaré para ver se ele tem o microchip, e só assim podemos ter a certeza que ele pertence ao Parque Ecológico. Estamos monitorando essa situação há 8 meses, mas ele nunca tinha saído da água [do Córrego do Parque]”, explicou o diretor. Segundo ele, o córrego onde o animal vive tem muito mato e é fundo, dificultando a captura dele enquanto está dentro da água.

Tancredi afirma que essa foi a primeira vez que o jacaré saiu do habitat. “Foi uma grande oportunidade que tivemos para conseguir capturá-lo, mas infelizmente não fomos acionados. Não chamaram o parque, que é capacitado para isso e tem os equipamentos ideais para a captura do jacaré”, desabafou.

Agora, o Parque Ecológico seguirá monitorando o animal até que ele volte a sair do Córrego do Parque. Quem avistar o jacaré nas imediações deve acionar o Zoológico de Americana, pelo (19) 3406-2075. Tancredi ressalta que não há perigo para a população que costuma fazer caminhadas pela avenida, mas ressalta que não se deve tentar chegar perto do animal caso ele seja avistado.