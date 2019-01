Jacaré que estava solto no lago do Parque Ecológico é capturado

Uma equipe do Parque Ecológico de Americana conseguiu capturar, na noite desta quarta-feira (2), um jacaré fêmea que estava solto no lago há cerca de três semanas. O animal fugiu do recinto e a preocupação do diretor do zoológico, João Carlos Tancredi, era de que ele pudesse ser levado para o córrego da Avenida Brasil. Um outro jacaré, possivelmente também do parque, já está há nove meses vivendo nesse córrego.

A reportagem presenciou a captura do animal, que levou cerca de dez minutos e foi realizada por três funcionários. O réptil foi visto por pessoas que caminhavam na avenida e alertaram o parque, acreditando que tratava-se do jacaré que mora no córrego. Contudo, não era o mesmo. Foto: Marina Zanaki / O Liberal

De acordo com Tancredi, havia o risco desse animal ser levado até a Avenida Brasil com a força da água da chuva. Acredita-se que foi dessa forma que o jacaré que vive no córrego acabou saindo do parque.

“Teríamos dois problemas. Se já está difícil pegar um, imagina dois. Fomos avisados, corremos para cá e tivemos a felicidade de conseguir capturar. Ela está na quarentena, amanhã vamos ver como ela está fisicamente, e devolver para o recinto. Mas aparentemente está bem”, explicou o diretor.

Uma vistoria foi feita no recinto quando perceberam que o jacaré havia fugido e uma nova será realizada antes de devolvê-lo ao espaço. “Não encontramos nada que possa ter facilitado essa fuga. Ela pode ter até ter passado por cima do alambrado por um tronco que se posicionou de forma que permitiu isso”, disse o diretor.

A fêmea capturada está com ovos mas, segundo Tancredi, isso não quer dizer que ele estão fertilizados e que o animal vá dar cria. A saúde do animal será acompanhada nos próximos dias.

Jacaré

O Parque Ecológico tem monitorado o jacaré que conseguiu escapar do recinto e vive no córrego da Avenida Brasil. Ele foi visto pela equipe diversas vezes à noite, já que seus olhos brilham no escuro, mas não surgiu uma nova oportunidade de capturá-lo.

“Se eventualmente ele estiver fora da água, nem tente chegar perto. Avise o pessoal do Parque e vamos pegar”, alertou Tancredi. O telefone do Parque Ecológico é o 3406-2075.