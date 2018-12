Jacaré foge do Parque Ecológico e é visto na Avenida Brasil

Um jacaré fugiu do Parque Ecológico de Americana na noite desta quarta-feira, sendo avistado por populares em plena Avenida Brasil, conforme mostram vídeos que circulam pelas redes sociais. O animal ainda não havia sido capturado até a publicação desta reportagem.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Americana, Odair Dias, além de um funcionário de sua pasta, foram acionados o Corpo de Bombeiros, o GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana) e a Defesa Civil, mas as tentativas de captura foram frustradas e o jacaré acabou escapando, fugindo logo em seguida para uma galeria no Córrego do Parque, de onde não saiu mais.

O secretário afirmou ainda que, em função de o réptil não ter sido encontrado naquele momento, o local seria vigiado pelas equipes envolvidas no resgate durante toda a madrugada e as buscas seriam retomadas logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira.