Ivo Macris terá obra licitada neste mês

As obras de recuperação da Estrada Ivo Macris, em Americana, estarão no primeiro pacote de licitações lançado pelo Governo de São Paulo, ainda neste mês de setembro, por meio do programa Novas Vicinais.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, durante evento com o governador João Doria (PSDB) em Sumaré.

Durante evento em Sumaré, nesta quinta, Doria falou sobre a recuperação da Estrada Ivo Macris – Foto: Governo do Estado de São Paulo

“Ela [Estrada Ivo Macris] está no primeiro lote de licitação, que sai ainda no mês de setembro. Estão os 13 quilômetros inclusos”, disse o secretário, ao lado do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), que em junho anunciou a conquista da reforma. “A boa notícia é que a obra será feita”, completou Doria.

As melhorias abrangem a restauração da pista, inclusive com três rotatórias, aperfeiçoamento na sinalização e drenagem. A condição da via é motivo de reclamação constante de moradores e motoristas. A estrada é uma das conexões de Americana com os municípios de Paulínia e Cosmópolis.

O programa paulista voltado às vicinais tem como objetivo recuperar e pavimentar as vias municipais. Na RPT (Região do Polo Têxtil), além da Ivo Macris, a Estrada Mineko Ito, em Sumaré, foi beneficiada pelo pacote de obras.

Duplicação

Outra rodovia que recebe melhorias na RPT é a José Lozano Araújo (SPA 110/330), ligação entre a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, e Paulínia. Ela será duplicada entre o km 1 e 2,8. Além de Sumaré e Paulínia, também é esperado que haja reflexos para motoristas de Hortolândia, Campinas e Monte Mor.

O anúncio da obra, já em andamento, também fez parte dos anúncios feitos por Doria em Sumaré nesta quinta. “É uma rodovia que tem o maior VDM (Volume Diário Médio) do Estado”, lembrou o deputado estadual Dirceu Dalben (PL), ao citar um dos índices que mede o volume de tráfego – o índice da rodovia é de 31.560. A SPA 110/330 representa uma conexão para indústrias como Honda, Pirelli e 3M.