Itens da cesta básica têm alta de 11% em Americana

O valor da cesta básica, em Americana, aumentou 11% em janeiro deste ano em comparação com o mesmo período de 2021. Essa alta foi registrada em levantamento realizado pelo economista Marcos de Carvalho Dias, professor de Economia da Fatec (Faculdade de Tecnologia).

Enquanto em janeiro do ano passado o custo da cesta era de R$ 504,20, no mesmo mês deste ano, o preço praticado chegou a R$ 560,76. Isso significa que o trabalhador que ganha um salário mínimo (R$ 1.212) compromete quase metade da renda para comprar esses alimentos.

Os produtos com maior alta foram margarina (62%), café (56%) e carne (48%) – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A pesquisa mostra ainda que, de junho de 2021 a janeiro deste ano, o valor da cesta básica subiu 6,15%, passando de R$ 528,52 para R$ 560,76. O levantamento leva em consideração 13 itens: arroz, feijão, carne, farinha, óleo, margarina, leite, açúcar, café, batata, tomate, banana e pão francês.

Os produtos com maior alta foram margarina (62%), café (56%) e carne (48%). E os que registraram queda significativa foram batata (- 49%) e o arroz (-34%). A comparação foi feita em três redes de supermercados de Americana.

Para o economista responsável pela pesquisa, o aumento do valor da cesta básica nesses percentuais provoca um impacto relevante na vida financeira dos consumidores, principalmente naqueles com renda mais baixa, que gastam a maior parte desses recursos com alimentos.

A respeito do motivo da elevação de preços, Marcos Dias destaca como principais fatores o aumento de algumas matérias-primas no mercado internacional, assim como a valorização do dólar frente ao real.

Ele cita como exemplo a alta na exportação de carnes, o que impactou diretamente na oferta no mercado interno e no preço do produto no Brasil.

Em relação ao café, que também sofreu forte alta, ele cita como fator preponderante as geadas ocorridas no último inverno, que provocaram queda na produção.

Nos supermercados, meio quilo de café subiu de R$ 9,36 para R$ 14,69, em média, desde 2021 – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Já sobre os itens presentes na cesta básica que sofreram queda de preços no último ano, o economista também destaca que o principal motivo foi a relação oferta e demanda. Segundo ele, houve uma redução no consumo desses produtos causada, principalmente, pela perda de renda dos trabalhadores e pelo fim do auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia.

O economista Paulo Oliveira, do Observatório PUC-Campinas, aponta que a elevação nos produtos agrícolas também foi reflexo do fenômeno climático La Niña, registrado em 2021.

“Esse fenômeno altera os padrões de chuva e temperatura, com menos chuva no Sul e Sudeste, o que causa uma seca fora do padrão considerado normal”, afirmou, ressaltando como exceção os casos da batata e do arroz, que tiveram grandes safras no ano passado e não são itens disputados no mercado externo.

Veja a evolução dos preços dos itens da cesta básica (valores em reais) – Foto: Editoria de Arte / O Liberal

A assistente administrativa Sandra Aparecida Righi, de 54 anos, sentiu no bolso a elevação dos produtos nas gôndolas do supermercado ao longo do último ano. “Toda vez que você vai ao supermercado, os valores estão um absurdo”, afirmou, depois de gastar R$ 88 em poucos produtos.

Para tentar economizar, ela afirma fazer compras semanais, escolhendo apenas o essencial que será consumido, para evitar desperdício. “Compro, faço molho e congelo para não estragar os alimentos e tentar economizar um pouco”, explicou.

Sandra também relata a dificuldade em fugir dessa alta de preços. “Podemos reduzir as compras, mas não dá para ficar sem alimentos”, disse.

Para Marcos Dias, a alta de preços deve continuar nos próximos meses, ainda que em percentuais mais baixos do que os percebidos ao longo do último ano.

“Apesar do dólar alto, o que encarece diversos itens da cesta, o consumo de vários desses produtos, por causa da queda na renda das pessoas, tende a cair”, afirmou, ressaltando que alguns alimentos podem ser substituídos.