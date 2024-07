Itaú fecha agência na Washington Luiz, em Americana

O banco Itaú fechou na última segunda-feira (15) a agência 7390, na Rua Washington Luiz, no Centro de Americana. De acordo com a empresa, os serviços prestados no espaço foram migrados para a agência 1578, na Avenida Campos Salles.

No caso dos clientes do Itaú Personnalité, o atendimento segue sendo na Washington Luiz, no prédio ao lado da unidade fechada, na agência 9691. O LIBERAL foi até o local nesta quarta-feira (17) e presenciou a retirada das fachadas do prédio, que faz esquina com a Rua Sete de Setembro.

Itaú alega adequação ao avanço digital para fechamento de unidade em Americana – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Segundo o Itaú, o motivo do fechamento foi uma adequação ao avanço do uso dos canais digitais. O banco alega que os clientes usam cada vez mais o atendimento online, seja na internet ou no aplicativo do banco. Assim, não há a necessidade de tantas agências físicas.

Agora, além da unidade Personnalité na própria Washington Luiz e da Campos Salles, o Itaú atende em outras três agências em Americana. Elas estão nas ruas Doze de Novembro (0277), Iacanga (6910) e na Avenida Cillos (4897).

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.