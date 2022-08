Isenção para idosos de até 64 anos com cartão válido segue até 1º de outubro

O transporte coletivo urbano de Americana ainda pode ser utilizado de forma gratuita, até 1º de outubro, pelos usuários de 60 a 64 anos que ainda têm cartão com validade. A informação é da prefeitura.

Conforme o LIBERAL noticiou nesta terça-feira, os idosos dessa faixa etária perderam o direito à gratuidade, pois a lei que previa o benefício foi julgada inconstitucional pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) em fevereiro.

Em agosto do ano passado, a prefeitura passou a disponibilizar para essas pessoas um cartão, válido por um ano, que permitia o uso gratuito do serviço.

Os cartões já vencidos não serão renovados. Os demais ainda podem ser usados, mas com uma data limite. De acordo com o Executivo, até esta terça, ainda havia 1.421 usuários de 60 a 64 anos com cartões ativos.

“Apesar de o documento já não ter mais validade por conta da decisão da Justiça, a empresa Sou Americana [concessionária do serviço] decidiu estender o atendimento ao público 60 anos ou mais – que esteja com as carteirinhas dentro do prazo de validade – até 1º de outubro para não haver um corte drástico do benefício”, comunicou a administração municipal.

A prefeitura não soube informar quantos cartões já perderam validade. Porém, a reportagem apurou que 135 unidades foram entregues para essa faixa etária em agosto de 2021 e, portanto, venceriam neste mês.

Por outro lado, o benefício continuará normalmente para quem tem 65 anos ou mais, em conformidade com a legislação federal.

A isenção de pagamento para idosos de 60 a 64 anos estava prevista numa lei de 2017, criada por meio de uma proposta do ex-vereador Alfredo Ondas, o que, segundo o TJ, invade a responsabilidade da administração municipal.

Ao julgar a inconstitucionalidade, o tribunal apontou que houve “vício de iniciativa”, porque cabe apenas ao Poder Executivo propor esse tipo de benefício.

A Justiça decidiu sobre o assunto após uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) movida pelo Setcamp (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas).