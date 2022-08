Irmãos vão a júri pela morte de adolescente esfaqueada no Parque da Liberdade, em Americana

No dia do crime, todos participavam de um churrasco, quando Kauane não gostou de uma brincadeira do cunhado e partiu para cima dele; alegação é de legítima defesa

Os irmãos Douglas da Silva dos Santos, 27, e Jorge Luiz da Silva Toledo, 24, vão a júri popular nesta quinta-feira. Eles respondem pela morte de Kauane Cordeiro de Campos, 17, esfaqueada em 27 de março de 2021, no Parque da Liberdade, em Americana. A vítima morava com o companheiro, Douglas, com quem teve uma filha de 3 anos.

O MP (Ministério Público) se manifestou pela absolvição dos réus após ter acesso a imagens de segurança que apontariam que o assassinato teria acontecido por legítima defesa.

No entanto, o juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza contrariou o pedido e manteve o julgamento. No júri, uma defensora já foi nomeada para representar a mãe da vítima e também atuará como assistente de acusação.

Atualmente, Douglas está preso na Penitenciária de Pacaembu e o irmão na Penitenciária de Presidente Bernardes. Ambos serão trazidos sob escolta policial para o Fórum de Americana.

Jovem de 17 anos foi morta pelo cunhado em frente de casa, no Parque da Liberdade – Foto: Reprodução

No dia do crime, todos participavam de um churrasco, quando Kauane não gostou de uma brincadeira do cunhado e partiu para cima dele com uma faca. Jorge teria acertado dois golpes na adolescente e se ferido na confusão.

O advogado Paulo Eduardo Paschol Júnior, que representa Douglas, diz acreditar na inocência de seu cliente. “Durante o ocorrido, ele estava dentro da casa com a filha e outras duas crianças. Ele não participou do crime”, relata.

A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu. A reportagem não conseguiu contato com o advogado de Jorge para comentar a linha da defesa.

FAMÍLIA. A mãe de Kauane, Ermínia Cordeiro Farias Neto, não acredita na hipótese de legítima defesa. “Como que a minha filha poderia representar perigo para eles? Os dois tinha condições de contê-la. Não precisava terminar dessa forma.”

Ermínia lembra que o relacionamento da filha sempre foi conturbado, pois Kauane começou a relação quando tinha 13 anos e um ano depois já foi morar com o namorado.

“Em 2017, minha filha foi agredida por ele, chegamos a registrar o boletim de ocorrência. Quis muito que voltasse para a casa, mas Kauane amava ele [Douglas] demais e não me obedeceu. O relacionamento deles sempre foi marcado por muitas discussões”, diz a mãe.