Irmãos são absolvidos de acusação de feminicídio de adolescente em Americana

Os irmãos Douglas da Silva dos Santos, de 27 anos, e Jorge Luiz da Silva Toledo, 24, foram absolvidos da acusação do feminicídio de Kauane Cordeiro de Campos, de 17 anos, esfaqueada em 27 de março de 2021, no Parque da Liberdade, em Americana. A vítima morava com o companheiro, Douglas, com quem teve uma filha de 3 anos.

O julgamento começou por volta das 10 horas de quinta-feira, com pausa para descanso noturno, sendo reiniciado na manhã de desta sexta-feira. Após votação dos jurados, a sentença foi proferida pelo juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza, que determinou que o alvará de soltura fosse cumprido imediatamente. A mãe dos réus esteve no Fórum para buscar os filhos.

Douglas, a mãe deles, Ana Maria, e Jorge na saída do Fórum, após o julgamento – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Entre os quesitos avaliados pelos sete jurados estão a culpa de Jorge na morte da jovem, da qual ele foi absolvido pela maioria, por quatro votos a três, sob a alegação de legítima defesa. Já no caso do irmão dele, a participação no crime foi negada por seis votos contra um.

A defensora pública Camila de Sousa Medeiros Torres Watanabe, que atua em São Paulo, foi nomeada para atuar no processo como assistente de acusação. Ela explicou que foi um pedido que partiu da família de Kauane. “Apesar de não ser atuação normal da Defensoria [Pública Estadual], mais uma vez, ela vem para exercer seu papel constitucional de dar voz a todas as partes”, comentou.

O advogado Daniel Wagner Paiatto, que representou Jorge, considerou positivo o resultado.

“O Ministério Público tomou todo o cuidado antes de oferecer a denúncia e requereu várias diligências que foram cumpridas. Em uma delas foi juntada a filmagem do local dos fatos e era nítido que Jorge era perseguido, acuado e se defendeu. Bem como não há provas da participação de Douglas”, disse.

Já Paulo Eduardo Paschoal Júnior, advogado de Douglas, explica que desde o início trabalhou com a tese de absolvição de ambos. “Foi pleiteada [a absolvição] com a concordância do Ministério Público, por cinco vezes, mas não conseguimos no STJ (Superior Tribunal de Justiça)”.

A mãe de Kauane, Ermínia Cordeiro Farias Neto, foi procurada, mas não retornou o contato da reportagem. Recentemente, ela disse que estava ajudando nos cuidados da neta, filha de Kauane e Douglas.

“Minha neta ainda se lembra da mãe e, dias antes do júri, ela sonhou que a mãe veio buscá-la para brincar no parque. A gente ainda não se recuperou de tudo o que aconteceu com a minha filha”, desabafou na ocasião.