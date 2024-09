Irmãos morrem em acidente na Avenida Nicolau João Abdalla, em Americana

Moto em que dupla estava bateu de frente com VW Gol; jovens chegaram a ser socorridos, mas não resistiram

VW Gol envolvido em acidente que terminou na morte de dois irmãos em Americana - Foto: Divulgação

Dois irmãos que ocupavam uma motocicleta morreram após baterem em um VW Gol, na Avenida Nicolau João Abdalla, na região do bairro Antônio Zanaga, em Americana, no final da tarde desta sexta-feira (20).

As vítimas chegaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, com fraturas expostas, mas não resistiram.

Os irmãos foram identificados como Rafael Alves de Oliveira, de 24 anos, que pilotava a moto, e Patrício Alves de Oliveira, de 25, que estava na garupa.

Moto em que estavam irmãos ficou destruída após acidente na Av. Nicolau João Abdalla – Foto: Divulgação

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu às 17h35, próximo à empresa Santista. O motorista do carro disse à Polícia Militar que o piloto da moto tentou fazer uma ultrapassagem na avenida e bateu de frente com o carro dele. Ileso, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que registrou negativo para consumo de álcool.

Um familiar das vítimas que passava pelo local instantes depois do acidente soube do ocorrido e avisou a família. Momentos depois, a irmã dos jovens relatou à polícia que ambos morreram em decorrência de politraumatismos.