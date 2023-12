IPTU: com reajuste de 4,75%, Prefeitura de Americana espera arrecadar R$ 145 milhões

Neste ano, a administração arrecadou, até novembro, R$ 133 milhões considerando o IPTU e a Taxa de Lixo - Foto: Marilia Pierre_Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana publicou, na última quarta-feira (20), um decreto no Diário Oficial informando o reajuste no valor do IPTU (Imposto Territorial Predial Urbano) e da Taxa de Lixo para 2024.

O ajuste, que será de 4,75% para o IPTU e 4,82% para a Taxa de Lixo, entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro.

O reajuste foi calculado com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado de 4,75%, apurado pelo Banco Central do Brasil na 3ª semana de outubro.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, trata-se de uma reposição inflacionária, diferentemente deste ano, quando o IPTU de 2023 teve um aumento de 20% sobre o valor venal de edificações e 10% sobre os valores venais de terreno.

Neste ano, a administração arrecadou, até novembro, R$ 133 milhões considerando o IPTU e a Taxa de Lixo.

Com os reajustes determinados pelo decreto, a estimativa de arrecadação para o próximo ano é de R$ 145 milhões.

Os carnês, que incluem tanto o IPTU quanto a Taxa de Lixo, têm previsão de início de distribuição pelos Correios a partir de 26 de dezembro. Além disso, a emissão estará disponível no site da prefeitura a partir de 2 de janeiro de 2024.

O vencimento da parcela única e da 1ª parcela está programado para 22 de janeiro, enquanto as demais parcelas vencem no dia 20 de cada mês, com prorrogação para o 1º dia útil subsequente em caso de finais de semana ou feriados.

Entenda

Para o IPTU de 2023, houve um reajuste nos valores venais, base de cálculo para o lançamento do imposto e do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).

Na tabela territorial, que define valores por metro quadrado para diferentes áreas da cidade, ocorreu um acréscimo de 10%, referente à reposição inflacionária estimada para o ano anterior.

Na tabela de valores de construção, além dos 10% de reposição inflacionária, houve um aumento real de mais 10%, totalizando 20%. No entanto, o impacto no cálculo do IPTU varia de acordo com o tipo do imóvel.

A região central da cidade, especialmente entre as ruas Vieira Bueno, Washington Luís, 12 de Novembro e a Avenida Dr. Antônio Lobo, apresenta os maiores valores por metro quadrado, especialmente nos quarteirões que incluem o Calçadão.