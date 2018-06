Ipem realiza verificação anual de taxímetro em Americana

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) convoca todos os taxistas de Americana para realizarem a aferição anual de taxímetro, entre esta segunda e quarta-feira (6), das 9h às 12h e das 13h às 15h.

O ponto de partida da ação será na Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, continuação da Avenida Iacanga, após a Rodovia SP 304.

O taxista deve agendar o horário de atendimento pelo site do Ipem-SP e emitir a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o pagamento da taxa de verificação. Sem a quitação da taxa e o agendamento online, a verificação não será realizada.

Os taxistas autuados por trafegar com o taxímetro irregular têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. As multas, de acordo com a lei federal 9.933/99, podem variar de R$ 100 a R$ 1,5 milhão.

Na data da verificação, o taxista ou responsável pelo veículo deve apresentar os seguintes documentos:

– Alvará de estacionamento fornecido pela prefeitura dentro do prazo de validade;

– Certificado de registro e licenciamento do veículo (categoria aluguel);

– Certificado de verificação do IPEM-SP, referente ao exercício de 2017;

– GRU quitada;

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3434-8074, (19) 3432-1337 ou pessoalmente na Sede da Delegacia de Ação Regional do Ipem-SP em Piracicaba, localizada à Avenida Independência, 3204, bairro Alemães.

Com informações da assessoria de imprensa do Ipem-SP.