Invisível aos olhos, entidades trabalham diariamente no acolhimento a moradores de rua

O abrigo temporário para acolher moradores em situação de rua, em Americana, entre os dias 27 de julho e 6 de agosto, mostrou uma realidade que poucos conhecem: o trabalho realizado por entidades assistenciais para atender as necessidades básicas dessas pessoas e tentar reinseri-las na sociedade.

Ao contrário do que ocorreu com o abrigo improvisado, que foi algo pontual, o comprometimento e esforços dessas instituições são diários.

Assim que soube do acolhimento na Fidam (Feira Industrial de Americana) para proteger do frio os moradores que vivem nas ruas, o Projeto Missão Jeito de Ser arrecadou cobertas, toalhas, descartáveis, lençóis, alimentos e roupas para contribuir com a causa. Também assumiu, por alguns dias, o café da tarde.

Com sede no bairro Nova Americana, o projeto oferece há 17 anos, de segunda a sexta-feira, banho, café da manhã e almoço para moradores em situação de rua. A entidade tem capacidade para realizar 40 atendimentos diários.

Vice-presidente da instituição, Fernanda Soares Garcia, disse que o trabalho vai além das refeições e dos banhos. A intenção é sempre tentar reinserir essas pessoas na sociedade, seja por meio de um encaminhamento para internação ou promovendo o retorno à família.

Assim como a maioria das instituições, o Missão Jeito de Ser é mantido por doações e eventos. A entidade tem poucos colaboradores fixos, mas os que têm são fiéis à causa, afirmou Fernanda.

Há sete anos nas ruas levando comida e cobertores para aqueles que não tem onde morar, a diarista Renata Belo da Silva faz parte do Projeto Missão Resgatando Vidas. Nos dias frios, ela, o marido, o pedreiro Rubens Aguiar da Silva e outros voluntários foram nos bairros mais afastados para acolher e levar ao abrigo da Fidam, moradores em situação de rua.

“Levamos principalmente amor para essas pessoas e também encaminhamos aqueles que querem para reabilitação”, disse Renata. De acordo com ela, o Missão Resgatando Vidas ajuda de 60 a 70 pessoas com alimentos, roupas e cobertores.

Estima-se que ao menos 150 moradores vivem em situação de rua em Americana. Durante os 11 dias que permaneceu aberto, o abrigo temporário da Fidam atendeu 136 pessoas sem ter onde morar. Do total, 47 aceitaram algum tipo de acolhimento. As demais voltaram para as ruas.

Acolhimento e abordagem

Único abrigo público de Americana que oferece acolhimento para homens com idade entre 18 e 59 anos em situação de rua, a Associação Vinde à Luz atua no município desde 2019 em parceria com a prefeitura. O local tem até 68 vagas.

Associação Vinde à Luz oferece abrigo permanente na Praia Azul, com 68 vagas – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

O serviço funciona sete dias da semana, 24 horas diárias, com equipe especializada para atender e acompanhar os moradores. O tempo de permanência no acolhimento é avaliado pela equipe técnica que realiza o acompanhamento psicossocial.

Alguns desses acolhidos, inclusive, atuaram de maneira voluntária no abrigo temporário improvisado na Fidam. São pessoas, segundo a coordenadora do acolhimento institucional, Sara Carvalho, que possuem potencial pessoal e profissional para o mercado de trabalho e que enquanto aguardam uma oportunidade, se colocam à disposição para auxiliar no que for preciso.

Além do acolhimento institucional, a Associação Vinde à Luz oferece o Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social), que atende crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias em situação de risco pessoal e social que utilizam os espaços público como as ruas, avenidas, praças e jardins como forma de moradia e sobrevivência.

Duas equipes de educadores sociais atuam de segunda a sexta-feira, das 8h às 20 horas, na tentativa de identificar trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, dentre outras. O objetivo é buscar a resolução imediata das necessidades constatadas e promover a inserção dessas pessoas na rede de serviços socioassistenciais.

Como ajudar?

Missão Jeito de Ser

Rua Cabo Osvaldo de Moraes, 750, Nova Americana. Telefone (19) 9-8259-6844

Missão Resgatando Vidas

Rua Professor Miguel Couto, 34, no Cordenunsi. Telefone (19) 9-9439-1240

Associação Vinde à Luz

Rua Pará, 315, Praia Azul. Telefone (19) 2216- 0260.