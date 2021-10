InverGroup, que controla a Accell, quer expandir atuação na região

O InverGroup, conglomerado de empresas de infraestrutura, tecnologia e investimentos, com sede em Americana, planeja expandir sua atuação na região. A ampliação tem sido exigida por conta da série de aquisições de novas empresas e pela alta na demanda por medidores de energia, principal produto fabricado e vendido pelo grupo.

O conglomerado tem sede, atualmente, na planta da Accell Solutions, no Jardim Boer. A empresa, antiga Itron, é líder no mercado nacional de medidores de água. Segundo o conselheiro do InverGroup e CEO da Accell, Henrique Costa, a capacidade de produção cresceu de 200 mil medidores por mês para 500 mil. O objetivo é, a curto prazo, chegar em 600 ou 700 mil peças mensais.

A demanda por medidores de água vem, em grande parte, das concessões do setor público. As concessionárias têm no equipamento uma espécie de “caixa-registradora”, já que dependem da aferição precisa do consumo de água para faturar e arrecadar.

O executivo Henrique Costa, CEO da Accell que lidera a série de aquisições do InverGroup – Foto: Divulgação

“Quando você obtém uma nova concessão, a primeira coisa que você faz é trocar os medidores. Você quer garantir que aquilo que você está entregando está sendo bem medido”, comenta Henrique, que diz ver um cenário de obsolescência dos medidores no País.

“O parque brasileiro está muito obsoleto em termos de vida útil. Depois de cinco anos, ele já não está marcando aquele volume de água corretamente. Hoje, a média é de 30 anos”, analisa.

A Accell, inclusive, é uma das fornecedoras do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana e vende também para o poder público em Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. “Nossa participação de mercado está em cerca de 60%”, afirmou Henrique, em entrevista ao LIBERAL na última semana.

Mineiro e com experiência acadêmica e profissional no exterior, o executivo tem liderado as aquisições da holding, que já soma 55 empresas de setores diversos, mas que se conectam com a atuação que é foco do conglomerado: infraestrutura e tecnologia.

“Existe uma sinergia entre todas as empresas, muitas são fornecedoras ou compradoras entre elas. O foco maior do grupo é estar trabalhando em aplicações dentro do mercado de energia, gás, água e smart cities [cidades inteligentes]. As aquisições são para reforçar esse foco”, explica o executivo.

A vinda para a região no ano passado, conta o empresário, se deu pela oportunidade de negócios e pela visão de prosperidade. No mercado de medidores, por exemplo, a implantação do marco do saneamento ambiental foi uma das oportunidades vistas.

No início do ano, já durante a pandemia da Covid-19, o InverGroup anunciou investimentos na casa de R$ 100 milhões na sede em Americana.

Os planos de unificar parte dos serviços e empresas da holding, segundo Henrique, estão dentro do cronograma, o que tem levado à ideia de expandir fisicamente as instalações do conglomerado, hoje em uma área de 68 mil metros quadrados denominada Cidade Inver.

“A nossa unidade está ficando até pequena pelo crescimento que estamos tendo. Estamos buscando a possibilidade de ampliação de uma nova área na região”, revela o empresário.

Além de investimentos em maquinários e ferramentas para dar conta, principalmente, da demanda por medidores, Henrique diz ter aumentado o quadro de funcionários no local, que chega a 700, e desenvolvido iniciativas paralelas, de capacitação, como uma universidade corporativa.

“Vejo uma carência muito grande no mercado de profissionais que tenham a visão global, que não tenha aquela visão regionalizada dos processos, da forma como gerir”, comenta.