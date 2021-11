Inventário fecha farmácias municipais de Americana a partir desta quarta

A partir desta quarta-feira (10), a farmácia central e as farmácias municipais localizadas em UBS (Unidades Básicas de Saúde) vão passar por inventário. Por conta do serviço, as unidades ficarão fechadas conforme cronograma abaixo.

A medida foi anunciada nesta segunda-feira (8) pelo setor de Assistência Farmacêutica, que segue orientação do TCE (Tribunal de Contas do Estado) aos municípios e acontece a cada seis meses.

Por conta disso, no dia do inventário a farmácia permanecerá fechada ao público. Os usuários, porém, poderão retirar medicamentos em outra unidade, pois cada uma será inventariada em um dia específico.

Para isso, o morador deve comparecer na farmácia, independente da unidade, munido da receita médica, RG, cartão SUS e um comprovante de endereço.

Confira a relação dos dias do inventário: