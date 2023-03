Invasões de contas nas redes sociais geram transtornos

Os crimes cometidos pelas redes sociais têm se tornado frequentes. São inúmeros os golpes aplicados. Mas um deles tem chamado a atenção e causado cada vez mais prejuízos. Trata-se do sequestro ou hackeamento de contas nas redes sociais. Em Americana, a Polícia Civil afirmou que já existe investigações em andamento com o objetivo de esclarecer e apurar essa modalidade criminosa.

Entre as vítimas, está a empresária Anieli Alves de Araújo Abrão, proprietária da Montaloja, na Avenida Cillos, em Americana. Ela teve o perfil no Instagram da loja, com 41 mil seguidores, invadido em 24 de fevereiro. Também teve o WhatsApp e o e-mail de trabalho bloqueados, mas já recuperados. A conta na rede social, porém, segue inacessível.

Empresária Anieli diz que se sente desprotegida com os ataques pela internet – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Os invasores assumiram o controle do perfil e passaram a oferecer promoções e a vender mercadorias por preços mais baixos. De acordo com Anieli, muitos clientes chegaram a fazer transferências via Pix e, diante do não recebimento dos produtos, procuraram a loja. “Explico a situação, para alguns dou uma cópia do boletim de ocorrência e peço que também procurem a delegacia para registrar um”, conta Anieli.

Segundo a empresária, a página no Instagram é uma vitrine virtual da loja, portanto, o prejuízo é grande. “Nunca aceito negociação pelo Instagram, mas ele direciona o telefone. Então, através do perfil na rede consigo vender até para outros estados”.

Para Anieli, o pior é a sensação de insegurança. “A gente se sente totalmente desprotegido. Trabalhamos com honestidade, transparência e somos surpreendidos desta forma, é um choque”, afirma.

O também empresário e influenciador digital Matheus de Lima Gonçalves teve o perfil do Instagram sequestrado recentemente. Mas esta, no entanto, não é a primeira vez que ele é vítima desse tipo de crime. No ano passado, foi alvo por três vezes. Ele tem 187 mil seguidores.

“Trabalho com internet e isso prejudica demais quem é honesto. Pegaram fotos, informações, criaram perfis falsos e entraram em contato com clientes, seguidores, se passando por mim”. O crime foi descoberto porque o empresário começou a receber prints das pessoas que o seguem nas redes.

“O prejuízo é primeiramente pessoal porque trata-se da minha imagem e trabalho com ela. Em seguida, profissional, já que minha empresa tem meu nome como referência”, diz. O empresário é dono de uma agência de marketing.

Especialista em crimes virtuais, o advogado criminalista de Americana, Jean Carlos de Lima orienta as pessoas a sempre ativarem no e-mail, redes sociais e WhatsApp a autenticação de dois fatores – mecanismo que adiciona uma segunda confirmação (um outro código) para que o titular acesse suas redes sociais e e-mails, antes mesmo de fornecer a senha principal.

“Com a autenticação de dois fatores ativadas, o risco de os hackers conseguirem invadir e ter acesso às informações do banco de dados, da conta, reduz em 95%”, alerta. O advogado também pontua que cabe à administradora das redes sociais zelar pela segurança da conta da pessoa que foi hackeada.

“E independente do que vai acontecer, se surtirá resultado ou não, levar o fato ao conhecimento da Polícia Civil”, afirma.

O LIBERAL tentou contato com a Meta, empresa que controla o Facebook, Instagram e o WhatsApp, pelo e-mail indicado para imprensa no site do grupo, mas não teve resposta.

Em nota, a Delegacia Seccional de Americana afirmou que os crimes descritos pela reportagem são classificados, mesmo sem efetivo prejuízo para a vítima, como tentativa de estelionato. “De fato, a Polícia Civil tem constatado que esse tipo de golpe está mesmo ocorrendo nesta região e já existem investigações em andamento com o objetivo de esclarecer e apurar esse crime”, informou.