Internado no HM, paciente faz três jejuns para cirurgia que é cancelada

O aposentado Gilmar Aparecido Rodrigues, 67, está há 15 dias internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, e desde então já fez ao menos três jejuns para passar por cirurgia, mas o procedimento foi desmarcado por falta de material, segundo familiares relataram ao LIBERAL.

De acordo com o genro do aposentado, o gerente de posto Heber Batista da Silva, 42, o sogro dele caiu da escada no dia 6 de março e machucou o punho, cotovelo e a clavícula.

“Ele já passou por uma cirurgia, mas faltam mais duas. Mandam ficar de jejum a partir das 22 horas porque no dia seguinte, pela manhã, será realizado o procedimento, mas na data cancelam por falta de material. Uma das vezes ele ficou de jejum das 22 horas até 15 horas do dia seguinte. E não sabemos mais o que fazer”, desabafou.

Segundo a administração municipal, não procede a informação de três cancelamentos. “O paciente, que apresenta múltiplas fraturas, realizou a primeira cirurgia do punho com materiais homologados pelo SUS. Para a cirurgia da clavícula, agendada para quinta, dia 16/3, o paciente apresentou febre no dia cirúrgico, sendo necessário o cancelamento. Desde então, o paciente entrou em investigação para saber o foco da febre.”

A prefeitura finaliza que “para os demais procedimentos, que necessitam de próteses que não são cobertas pelo SUS, será necessário autorização da auditoria da Secretaria de Saúde, após as devidas justificativas obrigatórias por parte da equipe médica”.